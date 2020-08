Festival verhuist na tien jaar naar Paleis Het Loo: ‘Toch besloten het huwelijk nu al aan te gaan’

VIDEO Steekpar­tij in Apeldoorn blijkt gefilmd: vrouw springt tussen vechtende mannen

13 augustus De steekpartij die gisteravond in het Apeldoornse Oranjepark plaatsvond, heeft een toeschouwer gefilmd. Daarop is te zien dat er in totaal zeven mensen bij de ruzie betrokken zijn. Al houdt één van hen zich wat afzijdig.