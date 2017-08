Fiets gratis in bewaakte stalling onder Apeldoorns station

Een fiets stallen in de bewaakte stalling onder het Apeldoorns station kan vanaf komend voorjaar de eerste 24 uur gratis. Dat moet die stalling aantrekkelijker maken. Een gevolg is wel dat er geen personeel meer is.

Een fiets achterlaten kan rond het station nu op drie plekken. Er zijn onbewaakte stallingen aan zowel de zuid- als de noordkant, en er is een bewaakte stalling onder het station. Samen bieden die drie locaties plaats aan ruim 3200 fietsen.

De druk is groot: met name de stalling aan de zuidkant (bij ROC Aventus) staat vaak propvol. Aan de noordkant begint het ook steeds meer te knellen. De zuidstalling krijgt er 570 plekken bij, maar daarnaast moet aan de noordzijde plek worden gevonden voor nog eens duizend plekken.

Uitbreiding van de onbewaakte stalling aan de noordzijde - nog een verdieping er bovenop - ziet de gemeente niet als logische optie. Dat is een dure toevoeging en bovendien 'ruimtelijk ongewenst'.

Gratis

De gemeente Apeldoorn ziet de oplossing nu bij de bewaakte stalling. Gemiddeld is maar 60 procent van de 1633 plaatsen in gebruik. De verwachting is dat de bewaakte stalling veel beter benut zal worden als het gebruik het eerste etmaal gratis is. Ook de NS bepleit dat. Spoorbeheerder ProRail heeft eveneens op deze optie gewezen: eerst moet de bestaande capaciteit beter benut worden, voordat ProRail wil meebetalen aan nieuwe plekken elders in het gebied.

Personeel

Het invoeren van gratis bewaakt stallen betekent wel dat er inkomsten wegvallen. En dus moeten de kosten van het personeel op een andere manier worden betaald. Het gaat om ruim 170.000 euro per jaar. De NS wil daarvan een derde op zich nemen, de provincie zegt dat toe voor 2018 en 2019.

Burgemeester en wethouders vinden de resterende 57.000 euro per jaar toch te fors. Daarom verdwijnt de bemensing van de stalling. De bewaking wordt in plaats daarvan volledig geautomatiseerd; fietsers komen de stalling binnen met een pasje en er is toezicht via camera's.