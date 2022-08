Fietsaccu vliegt in de fik in Apeldoorn: ‘Zet ze niet ‘s nachts aan de lader’

De brandweer in Apeldoorn moest afgelopen nacht uitrukken voor een brand aan de Trommelaarshoeve. Daar was rond half twee de accu van een e-bike in brand gevlogen.

De brand werd ontdekt door een buurtbewoner die een sterke brandlucht rook en vervolgens uit het raam zag hoe een uitbouw van een woning in brand stond, de rook stond daar al in de woonkamer.

De man trok vervolgens snel zijn kleren aan en rende naar de voordeur van de betreffende buren, die echter lagen te slapen. ,,Ik heb op de deur staan rammen en geroepen dat ze naar buiten moesten komen omdat er brand was.’’

De inmiddels opgeroepen brandweerlieden waren snel ter plaatse en kregen de brand kort daarna onder controle. Van de elektrische fiets is vrij weinig over, in de uitbouw is flinke schade ontstaan.

Niet ‘s nachts

Twee jaar geleden lieten Veiligheidsregio’s en het Verbond van Verzekeraars al in de Stentor weten dat het aantal accu’s (onder andere in e-bikes) in rap tempo toeneemt en daarmee ook de risico’s op accubranden.

De in het verhaal opgevoerde experts gaven in dat artikel aan dat het onverstandig is om dergelijke accu’s ‘s nachts op te laden.