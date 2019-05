Fietsen door het Zuiderpark in Apeldoorn in de ban

Wie de vernieuwde paden in het Zuiderpark in Apeldoorn graag als doorgaande fietsroute gebruikt, moet op zoek naar een andere route. De paden in het park zijn vanaf nu verboden terrein voor brommers en fietsers. De gemeente gaat borden plaatsen waarmee de paden formeel worden aangewezen als voetpad.