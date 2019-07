Fietsen langs de Apeldoornse papiergeschiedenis

Het idee voor de Tour de Papier Het idee ontstond vanuit tentoonstelling CODA Paper Art, waarvan momenteel de negende editie te zien is in het museum. De route is zo'n vijftig kilometer lang en voert langs allerlei plekken die een rol hebben gespeel (of nog spelen) bij de papierindustrie. ‘Grand depart’ is het transferium Het Leesten. De eerste ‘etappe’ gaat via de Hamermolen, een aantal sprengen naar het CODA in Apeldoorn. Vervolgens gaat zuidwaarts naar De Middelste Molen in Loenen en papierfabriek Smurfit Kappa in Eerbeek. Via de Loenense watervallen en de Ruitersmolen in Beekbergen keer je dan weer terug bij Het Leesten.