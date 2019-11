Fietsen op wijkwinkelcentra in Apeldoorn blijft gewoon mogelijk

Over fietsers op de Eglantier klinken al jaren klachten. In 2014 is een verbod voor snorfietsen en brommers ingevoerd, fietsen is er nog wel toegestaan. Van de 1750 deelnemers aan een poll van de Stentor, stelde vorig jaar 81 procent dat er ook rond het fietsen iets zou moeten veranderen. Sommige bezoekers van het grote winkelgebied in De Maten hebben het gevoel dat ze van de sokken worden gereden. Toch zijn er geen ongelukken bekend, zegt de gemeente Apeldoorn. Even goed bekijkt ze met winkeliers, wijkraad en Fietsersbond of het beter kan.