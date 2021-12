Fietser botst hard tegen stilstaande auto in Apeldoorn en moet naar ziekenhuis

De fietser reed omstreeks 20.30 uur in de Kanaalstraat in de richting van het centrum in Apeldoorn en botste daar op de linkerkant van de achterkant van de auto. De man kwam ongelukkig ten val op de straat en is naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn verwondingen precies zijn, is niet bekend. Ook is onduidelijk waarom het precies fout ging.