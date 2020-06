Fietser gereanimeerd na val bij Ugchelen

Sportscho­len in Apeldoorn kijken uit naar mogelijke herstart in juli: ‘Voor leden met hooikoorts ook wel zo prettig’

31 mei Best leuk, buiten fitnessen. Maar een dak boven je hoofd en al het materiaal bij de hand is wel net iets makkelijker. En dus gaan bij Apeldoornse sportscholen voorzichtig de handen in de lucht, nu heropening in beeld is.