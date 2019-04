Fietser gewond bij aanrijding in Apeldoorn

Het raam en de voorkant van de auto raakten zwaar beschadigd door het ongeluk, de fietser is door ambulancepersoneel verpleegd, hij was gewond aan zijn hoofd. Vervolgens is de man ingespalkt en per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Een berger heeft de personenauto afgesleept. Politie verhoorde getuigen ter plaatse, die verklaarden dat de fietser van rechts kwam, maar door de automobilist waarschijnlijk niet is opgemerkt, mogelijk door een bord bij een bedrijf.