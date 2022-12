Fietser gewond bij aanrijding met auto in Apeldoorn

Man ramt lantaarn­paal volledig uit de grond langs A50 bij Apeldoorn

Een automobilist heeft zondagochtend rond kwart voor vijf een lantaarnpaal volledig uit de grond geramd die langs de A50 stond bij Apeldoorn. De man was kort daarvoor de macht over het stuur kwijtgeraakt in de bocht van een afrit.

27 november