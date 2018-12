Fietser gewond bij aanrijding met vrachtwagen in Apeldoorn

Dorps- en wijkraden raken status kwijt in Apeldoorn

9:55 De Apeldoornse dorps- en wijkraden hebben hun langste tijd nog niet gehad, maar er gaat wel wat veranderen bij de manier waarop burgers invloed kunnen uitoefenen op wat er in de gemeente gebeurt. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad. Voordat er een besluit wordt genomen over nieuwe regels rond ‘burgerparticipatie’ in Apeldoorn, komt er volgende week nog wel een gesprek met die raden, maar de waarde daarvan is volstrekt onduidelijk.