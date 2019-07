Fietser gewond bij botsing met busje in Apeldoorn

Circulus-Ber­kel gaat oranje container in Apeldoorn vaker controle­ren

8:36 Circulus-Berkel gaat vaker controleren wat Apeldoorners in hun oranje PMD-container gooien. Chauffeurs vinden onder meer tuinstoelen, zwembadjes en piepschuim in de containers die voor verpakkingsmateriaal zijn bedoeld. Ook liggen er wel eens luiers in.