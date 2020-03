Fietser in Apeldoorn krijgt vuistslag in gezicht tijdens straatroof

Opa is dement en ligt ziek in kamertje Twello: familie kan geen afscheid nemen omdat hij corona heeft?

8:51 Opa is 86 en woont op een gesloten verpleegafdeling in Twello. De familie van Meggy Debets weet als geen ander dat hij fragiel is. Maar als deze zaterdag ineens het woord ‘corona’ valt, opa blauw aanloopt en de quarantainepakken aanmoeten ziet de wereld er heel anders uit. En laat de familie in vertwijfeling achter: opa wordt niet getest. Hij komt niet met veel mensen in contact en ligt al afgezonderd, oordeelt de GGD.