Fietser klapt tegen voorruit van auto en raakt gewond in Wenum-Wiesel

Auto met aanhanger schaart op A1 bij Apeldoorn en veroor­zaakt flinke file: weg ligt vol met dakpannen

16:05 De A1 tussen Ugchelen en Kootwijk is dicht vanwege een ongeluk. Een auto met aanhanger is geschaard op de weg. Hoe dit kon gebeuren, is nog onbekend. Dat meldt de ANWB. Er is daardoor een flinke file ontstaan.