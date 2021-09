Fietser komt ten val op Hoofdstraat in Apeldoorn: met beenletsel naar het ziekenhuis

Buschauf­feurs willen garanties na volgend probleem met elektri­sche bus

17:00 Buschauffeurs in deze regio willen garanties over de elektrische bussen waarmee ze rijden, nu een nieuw probleem is opgedoken. Bussenbouwer BYD moet toezeggen alles op alles te zetten voor de veiligheid van passagiers en personeel. De fabrikant biedt opnieuw excuses aan.