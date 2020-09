Fietser mag blijven rijden door winkelcentrum Eglantier in Apeldoorn

video Vito (12) uit Apeldoorn met filmdebuut meteen op prestigi­eus festival: ‘Ik had nog nooit met kinderde­pres­si­vi­teit te maken gehad’

23 september Dat Vito Engelman (12) uit Apeldoorn zijn debuut op het witte doek maakt tijdens het prestigieuze Nederlands Film Festival is bijzonder. Zijn rol in When Light Fades al helemaal.