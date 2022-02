Fietser naar het ziekenhuis na aanrijding woonwijk Apeldoorn

Stormscha­de vergroot zorgen over noodweg bij ‘brokkelvi­a­duct’ over A1 bij Apeldoorn

Help, er ligt een boom over het bospad waarover de ambulance onderweg is naar een noodgeval! Dorpsbewoners van Radio Kootwijk hadden al grote twijfels over de noodweg voor hulpdiensten als het viaduct over de A1 bij Apeldoorn dicht gaat. Door de stormen van afgelopen weekeinde is het vertrouwen nog verder gedaald. „Onbegaanbaar”, zegt dorpsbewoonster Marit Elders.

26 februari