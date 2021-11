Fietser naar ziekenhuis na aanrijding in Apeldoorn

Apeldoorns Sinter­klaas­jour­naal keert terug, met Jan de Hoop: ‘Maar ik ben geen Dieuwertje Blok!’

Het Apeldoornse Sinterklaasjournaal keert terug. Na het succes van afgelopen jaar is het programma vanaf morgen weer te zien. De presentatie is opnieuw in handen van Jan de Hoop (66), bekend van RTL Nieuws. Als we de inwoner van Radio Kootwijk moeten geloven, verloopt de komst van onze goedheiligman ook dit jaar niet vlekkeloos.

11 november