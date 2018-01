Fietser raakt gewond bij aanrijding op Eglantierlaan

Nog een keer Paleis Het Loo bewonderen, nu het nog kan

6:00 Aangezien Paleis Het Loo in Apeldoorn komende zondag voorlopig voor het laatst volledig is geopend, grijpen veel mensen nog even snel de kans om het museum in zijn volle glorie te zien. Er is deze dagen dan ook sprake van topdrukte. Gisteren kon je in de paleisgangen over de koppen lopen.