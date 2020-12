Fietser wordt in kerstnacht geschept op rotonde in Apeldoorn en knalt tegen voorruit auto

Monoliet duikt op in kwetsbare natuur bij Kootwijk: ‘Doe dit niet’

23 december Een monoliet is gevonden bij een meertje bij Kootwijk, in kwetsbare natuur. Staatsbosbeheer heeft de monoliet verplaatst naar de uitkijktoren op het Kootwijkerzand. De natuurorganisatie ziet de lol van deze actie niet in. ,,Doe dit niet in kwetsbare gebieden”, zegt woordvoerder Imke Boerma.