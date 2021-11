Fietser zwaargewond bij ongeval in Apeldoorn

video Drie tips over dodelijke schietpar­tij in Apeldoorn na tv-uitzending Opsporing Verzocht

De uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht, gisteravond, heeft drie tips opgeleverd over de dodelijke schietpartij in Apeldoorn. Daarbij kwam afgelopen week de 41-jarige Michel Zuman om het leven. De politie houdt rekening met het scenario dat de Apeldoorner slachtoffer is geworden van een vergismoord.

3 november