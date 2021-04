Fietser zwaargewond in bos bij Ugchelen: meerdere politieauto’s, ambulances en ook traumaheli in actie

Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt, vermoedelijk bij een val. Dat gebeurde in de bossen vlak bij Ugchelen, even buiten Apeldoorn. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.