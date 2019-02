Fietspad bij Radio Kootwijk is verdwenen

Volksster­ren­wacht Bussloo tempert opwinding over super­sneeuw­maan: ‘een gedevalu­eerd begrip’

15:10 De supersneeuwmaan die vanavond aan de hemel te zien is, is voor de Volkssterrenwacht in Bussloo nog geen reden tot hysterie. Aangezien de maan niet in een ronde maar een elliptische baan om de aarde draait is-ie de ene maand beter te zien dan de andere. Logisch, legt Alex Scholten van de sterrenwacht uit. ,,De supermaan is een gedevalueerd begrip.”