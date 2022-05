Fietsster (88) komt hard ten val bij aanrijding in Apeldoorn, automobilist gaat ervandoor

Squasher Steven Bukenber­ger (38) kwam voor de liefde naar Apeldoorn, nu zorgt hij ervoor dat zijn team promoveert naar de eredivisie

Hij wilde twee jaar geleden best vanuit Duitsland naar zijn vriendin in Apeldoorn verhuizen, maar dan moest hij wel kunnen squashen in zijn nieuwe woonplaats. Inmiddels is Steven Bukenberger (38) teamcaptain van Squash Apeldoorn. Vrijdag kan het team promoveren naar de eredivisie.

27 april