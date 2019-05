Fietsster geschept door auto in Apeldoorn

De vrouw reed in een groepje fietsers over de paralelweg van de Jachtlaan. De auto kwam uit de Aquamarijnstraat. Blijkens de haaientanden op de straat had de automobiliste de vrouw voorrang moeten geven. Aanvankelijk werd voor dit ongeluk ook nog de traumahelikopter opgeroepen, maar is echter halverweg teruggekeerd. De vrouw ging per ambulance naar het ziekenhuis.