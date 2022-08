Fietsster gewond na botsing met andere fietser bij oversteekplaats in Apeldoorn

Femm (9) snapt dressuur nog niet helemaal, maar kijkt haar ogen uit tijdens Paarden­spek­ta­kel Beekbergen

Van oor tot oor straalde de 9-jarige Femm donderdag tijdens het Paardenspektakel Beekbergen. Femm is gek op paarden en werd door haar ouders met een smoes meegelokt naar het evenement. Een verrassing dus. ,,Papa zei dat we naar de winkel gingen. Toen ik die paarden zag, dacht ik eerst aan een kinderboerderij, maar dit paardenevenement is echt wel heel gaaf.”

28 juli