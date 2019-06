Fietsster gewond na botsing met auto in Apeldoorn

reportage Is ons eten te goedkoop voor gezonde landbouw? De Stentor ging de boer op

16:31 Ons eten is te goedkoop, vindt minister Carola Schouten. Boeren verdienen te weinig om te kunnen investeren in een voor mens en natuur gezonde landbouw. De Stentor ging de boer op: kunnen ze leven van de spotprijzen voor melk en kaas bij de Appie? Levert zelf verkopen meer op? ,,Van de melkfabriek hoor ik alleen wat als er iets mis is. Van klanten op mijn erf krijg ik waardering. Weet je hoe belangrijk dat is voor een boer?’’