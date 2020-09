Fietsster gewond naar ziekenhuis na val bij stationstunnel in Apeldoorn

Harry krijgt even lucht in horrordos­sier Uddel, maar nu klaagt Geldersch Landschap & Kasteelen

2 september Hij staat nog steeds op zijn plek, de woning in Uddel die op 1 september een paar meter verderop had moeten staan. Eigenaar Harry Huisman heeft eventjes lucht gekregen, door de bezwaarprocedure die hij is gestart. Rust is hem echter niet gegund: nu mengt Geldersch Landschap & Kasteelen zich in de strijd.