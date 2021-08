Fietsster met spoed naar ziekenhuis na aanrijding met lijnbus in centrum Apeldoorn

VIDEO & UPDATE Steekinci­dent in Hoenderloo: man (50) met spoed naar ziekenhuis

30 juli Bij een steekincident op het terrein van de voormalige jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep is vrijdagmiddag een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.