‘Fietsterreur’ leidt ook op Apeldoornse winkelcentra tot wrijving: ‘E-bikes maken het levensgevaarlijk’

Poll Fietser mag blijven rijden door winkelcen­trum Eglantier in Apeldoorn, tot afschuw van Guido

Fietsen in winkelcentrum Eglantier wordt lastiger, maar wordt niet verboden. Met verschillende maatregelen wil de gemeente Apeldoorn duidelijker maken dat de fiets te gast is in een voetgangersgebied. Het Gehandicapten Platform is ontstemd. ,,Het wordt er niet veiliger op. Dit is vooral pappen en nathouden.’’

25 september