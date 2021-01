File op A1 van Apeldoorn naar Amersfoort opgelost

video Proefdraai­en in Apeldoorn­se prikhal: alles is er, behalve het vaccin

13 januari ,,Ik heb er niks van gevoeld’’, grijnst Theo Klein Bleumink als hij zijn mouw weer naar beneden doet. Logisch, want hij hééft ook helemaal geen prik gekregen. In sporthal Mheenpark in Apeldoorn wordt deze woensdagmiddag gedaan alsof, als generale repetitie voor de start van de vaccinatiecampagne, vrijdagmorgen.