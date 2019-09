File op A50 tussen Beekbergen en Vaassen lost snel op, vertraging neemt af

Brandje leidt tot onrust over hangjonge­ren onder oudere bewoners Kristal in Apeldoorn

7:30 Een brandje in een ontmoetingsruimte spande afgelopen week de kroon. Oudere bewoners maken zich zorgen over hangjongeren in en rond het Kristal, het centrale gebouw in Zuidbroek. ,,Ze zorgen regelmatig voor overlast. Het toppunt is dat er brand wordt gesticht.’’