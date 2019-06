Filmende schilder helpt en werpt met tips op YouTube

Familieve­te in Eerbeek eindigt in taakstraf­fen

28 juni De veelbesproken vete tussen twee families uit Eerbeek eindigde vrijdag voor de rechtbank in Zutphen in drie taakstraffen. Drie mannen werden daarbij veroordeeld tot taakstraffen van zestig uur waarvan de helft voorwaardelijk. Zij kregen die vanwege hun aandeel in een vechtpartij op de slotavond van de avondvierdaagse in Eerbeek op 2 juni 2016.