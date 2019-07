Filmende schilder uit Apeldoorn helpt én werft klanten met tips op YouTube

Edens heeft inmiddels zo'n 150 filmpjes online gezet met tips over bijvoorbeeld kitten en het afwerken van gipsplaat. Het grootste succesnummer, ‘Houtrot repareren met een trucje’, is goed voor 112.000 weergaves. Alle tips samen zijn ruim 1,4 miljoen keer bekeken. Edens begon met de video’s nadat hij zijn eigen schildersbedrijf was gestart. ,,Het is lastig om klanten te trekken als je op ‘nul’ staat. Daarom ben ik gaan nadenken over wat ik kon doen om beter op de kaart te komen.’’