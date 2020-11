Financiële nood bij Apeldoornse sportclubs is groot: ‘Het is wachten op de eerste club waar straks het spaarpotje leeg is’

Ja, er mag bij de volwassenen weer in vier- in plaats van tweetallen getraind worden. Maar trainen in groepsverband blijft nog altijd verboden bij de leeftijdsgroepen boven de 18 jaar. Net als het spelen van wedstrijden. Bovendien moeten sportkantines minimaal tot januari dicht blijven. Het zorgt voor een enorm grote financiële strop bij amateurverenigingen. Uit onderzoek van het NOC*NSF in samenwerking met de KNVB is al gebleken dat de sluiting van kantines alleen al in het amateurvoetbal voor een omzetdaling zorgt van bijna vier miljoen per week.