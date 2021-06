Finse School moet dé buurthub van Apeldoorn-Zuid worden

,,We kenden elkaar niet, nu zien we elkaar heel vaak”, lacht Gertrudeke van der Maas, diaconaal ondernemer van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) en nauw betrokken bij de Sleutel, onderdeel van de diaconie. Marleen Hoogenboom is aanwezig namens Da Capo, waar ze de enig betaalde kracht is. De dames gaan voor in het gebouw aan de Eksterweg, dat momenteel stevig wordt verbouwd. Zo verdwijnt de kenmerkende groene kleur van het exterieur, dat wordt bruin. ,,Volgens mij de oorspronkelijke kleur, maar ik weet het niet zeker. Dit is vlak na de oorlog opgeleverd, je had toen nog geen kleurenfoto’s”, zegt Hoogenboom. Op sommige plekken zit behoorlijk houtrot, wijst de Apeldoornse op aangevreten hout.