FIOD doorzoekt Apeldoorns bedrijfspand in onderzoek witwassen 1 miljoen euro

OM wil oud-Oldebroe­ker 25 jaar de cel in voor moordpogin­gen; broer uit Apeldoorn hoort 10 jaar eisen

16:18 Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 25 jaar tegen oud-Oldebroeker Henri W. voor pogingen tot liquidatie in 2017 in Enschede. Tegen zijn broer Maurits R. uit Apeldoorn is 10 jaar cel geëist voor moordaanslagen in Gronau, Enschede en Almelo. Hij nam het dodenlijstje over dat zijn broer Henri W. aan het afwerken was totdat hij werd aangehouden.