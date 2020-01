Fiscalist Erwin H. uit Beekbergen alsnog achter de tralies, ook nieuw onderzoek naar zwendel

Voor zijn aandeel in de Kempenaar-fraude wist H. eerder een gevangenisstraf nog te ontlopen, maar nu het vonnis in een andere zaak definitief is geworden, sloeg de gevangenisdeur deze week alsnog achter hem dicht. De Noord-Hollandse ondernemer Marc Kok had gewild dat dit veel eerder was gebeurd en dat hij de eigenaar van Hofman Fiscaal Management in Apeldoorn nooit had ontmoet. Door het web waarin hij verstrikt raakte, werd hij zakelijk en persoonlijk geruïneerd, zegt Kok.