Flat aan Magnesiumweg in Apeldoorn ontruimd door brand, Aluminiumweg afgesloten

De man is gewond geraakt bij een poging het vuur te blussen. Dat is niet gelukt en daarop is de brandweer gealarmeerd. De brandweermannen proberen met behulp van een hoogwerker en drie andere wagens het vuur te blussen. Het is nog onduidelijk hoe de brand ontstaan is. De bovenste appartementen lijken in ieder geval onbewoonbaar. Er zijn duizenden liters water in gepompt.