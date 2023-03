Flat in Apeldoorn ontruimd na vondst van ‘iets dat eruitziet als een handgranaat’: bomexperts ter plekke

UPDATEBewoners van een flat aan de Nobelstraat hebben in allerijl hun woning moeten verlaten vanwege de vondst van iets dat mogelijk een handgranaat is. Het ding zou zijn aangetroffen bij de voordeur van een appartement op de derde etage.

Of het daadwerkelijk om een handgranaat gaat, is volgens politiewoordvoerder Sigrid Passchier iets dat de experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moeten vaststellen. Die zijn inmiddels gearriveerd in Apeldoorn. ,,Het is in elk geval een object dat er volgens mijn collega's uitziet als een handgranaat’’, zegt ze.

De flat is voor een groot deel ontruimd en het gebied daar omheen is ruim afgezet in afwachting op de komst van de EOD. De bewoners - een stuk of tien in getal - staan bij elkaar aan de overkant bij winkelcentrum Kerschoten gelaten de kou te verduren.

Veel gebonk, geen paniek

Van paniek is nooit sprake geweest, vertellen ze tegen de verslaggever ter plekke. Ook niet toen er even na negen uur plots op hun deuren werd gebonkt met de opdracht om hun huizen te verlaten. Hun naam vertellen doen ze liever niet, maar ze zeggen wel wat gewend te zijn in de buurt. Zo was er een jaar geleden nog een ramkraak bij de Primera, even verderop.

Of echt alle bewoners buiten staan, is trouwens niet helemaal duidelijk. Zeker niet als om kwart over tien uur -ruim een uur na de melding - nog een bewoner doodgemoedereerd uit de flat komt wandelen.

