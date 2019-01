Flatbrand tijdens nieuwjaarsnacht in Apeldoorn blijkt aangestoken, schade is enorm

Gisternacht brak ruim vier uur na de jaarwisseling brand uit in een berging op de begane grond van de flat ‘Munt’. Meerdere schuurtjes in het complex brandden daarbij volledig uit. Als gevolg van de brand werden bewoners geëvacueerd en enkele uren in een school opgevangen. Ook had een enkeling medische hulp nodig.

Na het blussen van de brand werd het schurencomplex door de politie direct als ‘plaats delict’ afgezet, en gistermiddag werd die weer vrijgegeven. ,,We kijken altijd of we een indicatie aantreffen die op brandstichting duidt, en als dat zo is doen we nader onderzoek”, vertelt politiewoordvoerder Simen Klok. ,,Aan sporen kunnen we zien of een brand is ontstaan.” Welke dat precies zijn kan Klok niet zeggen, omdat daarmee mogelijk informatie wordt prijsgegeven die alleen de daders zouden kunnen weten.