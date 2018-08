Flatwoning in Apeldoorn onbewoonbaar na ontploffing

UPDATE EN VIDEONa een explosie en brand is een een woning op de derde etage van een flatgebouw aan de Anklaarseweg in Apeldoorn onbewoonbaar verklaard.

Het voorval gebeurde gisteren even na elven. Doordat het gezin - vader, moeder en zoontje - op tijd naar buiten kon komen, vielen er geen gewonden. De brandweer had de brand, die vermoedelijk in de keuken ontstaan is , snel onder controle. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt.

Ruiten gesprongen

Waar de hulpdiensten woensdagavond massaal uitrukten, is het de volgende ochtend een oase van rust in en bij flat. Op het fietspad aan de Anklaarseweg liggen het nodige glas. Want door de explosie zijn twee ruiten gesprongen. Die zijn inmiddels dichtgetimmerd met schotten.

Op de galerij ruimt meneer Groothedde wat scherven op. Hij woont pal naast de getroffen woning. Maar van het voorval zelf heeft-ie niets meegekregen. ,,Ik had mijn broer opgehaald van Schiphol en kwam om 1.00 uur plompverloren thuis." Een rare gewaarwording. ,,Er lag nog een hele partij glas. Er woont hier een Syrische familie. Heel aardige mensen. Al spreek ik ze bijna nooit.''

Te dichtbij

Het gezin heeft hij nog niet weer gezien. Dat geldt ook voor Sabine Cornelissen, die een paar appartementen verderop woont. ,,Mijn vriend heeft een knal gehoord en toen zijn we gaan kijken. Er was heel veel brandweer. Dat kwam even te dichtbij voor mij. Toen ik in 2014 nog aan de Zwolseweg woonde, heb ik zelf brand gehad.''

Volledig scherm De flat in Apeldoorn kort na de explosie. © Pim Velthuizen