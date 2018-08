Flatwoning in Apeldoorn onbewoonbaar verklaard na ontploffing

Hoogbejaar­de vrouw uit Apeldoorn kreeg terecht boete voor vuilniszak naast defecte container

22 augustus De gemeente Apeldoorn heeft een 88-jarige inwoonster terecht een boete gegeven van 60 euro omdat haar vuilniszak naast de ondergrondse restafvalcontainer (orac) was gezet. Dit besliste woensdag de Raad van State waar de vrouw tegen de boete in beroep is gegaan.