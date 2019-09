Flinke file op A50 bij Apeldoorn richting Arnhem door ongeluk

Spinners­donk in Apeldoorn ontwaakt met groot gat, maar zonder water

22 september De Spinnersdonk is deze zondagochtend in twee kampen verdeeld. Zij die iets na 4 uur wakker werden, en zij die niets hebben gehoord en de hele nacht hebben doorgeslapen. Dat na een waterleidingbreuk een auto een zinkgat in reed kreeg de laatste groep pas mee toen het lang en breed licht was.