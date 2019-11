Flinke investering om voorstellingen in Orpheus Apeldoorn ook straks magisch te laten zijn

Hoogtevrees

Directeur Mirjam Barendregt en toneelmeester Johan Koldenhof lopen over een metalen raster, meters boven het podium van de Hanoszaal. Een loopbrug die duidelijk minder geschikt is voor mensen met hoogtevrees. Deze enorme ruimte hoog boven de zaal is onderdeel van een wereld waar waarschijnlijk weinig schouwburgbezoekers aan denken als ze zich laten meeslepen in hun zachte stoel. Maar die wel cruciaal is voor de ervaring die ze ondergaan.

Cabaretiers

Sputteren

Van dat trekkenwand-systeem is nu de aansturing aan het sputteren. We hebben het dan over elektronische componenten en software, hoog ‘op zolder’ in de theatertoren. Zachtjes zoemt hier af en toe een katrol als enkele tientallen meters lager iemand bepaalt dat er een trek omhoog moet. Het ziet er uit als een feilloos systeem. Toch is het echt zaak om nu te gaan vervangen. Omdat de gemeente Apeldoorn eigenaar is van de schouwburg, zijn de kosten voor rekening van de lokale overheid. En die rekening komt op een lastig moment, want de gemeente kampt met flinke financiële problemen. Maar uitstel is geen goede optie, verzekert directeur Barendregt. Uiteindelijk staan de voorstellingen op het spel. ,,We zitten al in de fase dat er echt storingen optreden.’’ Soms moeten er monteurs komen om de trekken weer op en neer te laten gaan zoals het hoort. ,,Gelukkig is het nog niet op een cruciaal moment uitgevallen, tijdens een voorstelling’’, vertelt de schouwburgdirecteur. Dat is uiteraard ook het punt dat ze koste wat kost voor wil zijn. ,,Maar als je niets doet, kan je er op wachten.’’