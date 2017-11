Flinke overlast door werk aan rotonde bij AGOVV

Het kruipt, sluipt en scheurt door de wijk. Nu de rotonde bij AGOVV wegens werkzaamheden is afgesloten, zorgt het verkeer voor flinke overlast in Apeldoorn-West. Om te voorkomen dat het uit de hand loopt houdt de politie iedere dag controles.

Met piepende banden rijdt een auto over de Waltersingel waar 30 kilometer per uur de limiet is. Een buurtbewoner schudt het hoofd. Er komen veel meer auto's door de straat dan hij gewend is en vaak rijden ze ook nog eens veel te hard.

Lasergun

Wijkagente Sharon Koenders richt een lasergun op een auto. Te hard, meldt ze haar collega. Die geeft een stopsignaal. ,,Weet u wel hoe hard u hier mag?'' De man komt met de schrik vrij. Randgevalletje, legt Koenders uit; veel mensen denken dat ze hier 50 mogen. ,,Bij excessen schrijven we wel meteen.''

Vrachtwagens

Wijkvereniging Berg en Bos ziet dat mensen zich klemrijden in de wijk en zelfs chauffeurs van grote vrachtwagens met de handen in het haar zitten. ,,De politie is zelfs gebeld door mensen die de hekken negeerden en vast kwamen te zitten in het zand. Die moesten worden weggesleept'', zegt voorzitter Arjan Speelman. ,,We hebben vooraf veel aandacht gevraagd voor de omleidingsroutes en -borden. We houden het gevoel dat dit wel wat beter had gekund.''

De gemeente zegt op binnengekomen klachten te hebben ingespeeld door bijvoorbeeld extra verkeersregelaars in te zetten. Jancko Rijpma van wijkraad Brink en Orden roemt de gemeente daarin. ,,Toen de rotonde maandag voor het eerst helemaal dicht was schakelde die een tandje bij'', zegt hij, doelend op de extra borden en verkeersregelaars.

Opgefokt

Dat er toch chaos is, ligt volgens hem aan de weggebruikers zelf. ,,Het verbaast me hoe opgefokt mensen zich in de ochtendspits in een 30km-gebied gedragen. Fietsers zetten dranghekken opzij en automobilisten zijn verbaasd dat ze niet verder kunnen als ze drie borden hebben genegeerd. Twee weken doorbijten.''

,,Iedereen troost zich met de gedachte dat het een tijdelijke situatie is'', zegt Rob Jerphanion, voorzitter van wijkraad de Sprengen. ,,Maar het effect van die afsluiting is wel groot. Vanuit de omgeving van Orpheus belde bijvoorbeeld een vrouw met de vraag wat er aan de hand is, waarom loopt de Loolaan telkens vol?''