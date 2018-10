Flitspaal Jachtlaan laat kassa rinkelen

In 2016 reden 12.923 passanten te snel langs de flitspaal, vorig jaar waren dat er 13.481. Als de periode mei tot en met augustus maatgevend is worden er dit jaar 15.444 bonnen verstuurd. Hoe hoog het totale boetebedrag wordt is nog niet duidelijk. De snelheidslimiet op de Jachtlaan ligt op de 50 kilometer per uur.

Langs de N345, de Zutphensestraat, staat ter hoogte van De Kar ook een flitspaal. Deze was in mei, juni, juli in augustus goed voor een totaal van 2.007 bekeuringen. Over een heel jaar zou er volgens deze trend iets meer dan 6.000 keer te snel worden gereden. De limiet ligt hier op 80 kilometer per uur. In 2017 zijn hier 4.615 weggebruikers geflitst.