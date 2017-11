Florentine (10) pleit voor ooievaarsnest op oude zuil Centraal Beheer Apeldoorn

Apeldoornse jongen loopt hersenschudding op bij onterechte arrestatie

31 oktober In de jacht naar een vuurwapengevaarlijke man, heeft de politie per ongeluk een onschuldige puber (17) hardhandig opgepakt maandagavond. Hij hield een hersenschudding aan zijn arrestatie over. De politie zou sorry hebben gezegd tegen de jongen, maar zijn familie ontkent dat.