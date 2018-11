Flyer-regen over A1 na crash bij Ugchelen

Door nog onbekende oorzaak raakte de auto rond 3:35 uur in een slip. De wagen rolde over de kop en eindigde op de zijkant in de berm. Hierbij vloog de achterruit uit de auto en belandde de lading, een voorraad flyers, op de weg en in de berm. De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept en Rijkswaterstaat heeft de berm en weg schoongemaakt. Tijdens het ongeval was de rechterrijstrook afgesloten.