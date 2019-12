FNV stelt ultimatum sluiting Hoenderloo Groep

VIDEO Oud-hamburger­ko­ning Dave Schiphorst blaast nieuw leven in terrein voormalig voetbal­club Bussloo

12:34 Van een balletje trappen op de zondagochtend is al jaren geen sprake meer in Bussloo na de verdwijning van SV Cupa. Hoewel het terrein langzaam maar zeker versoberde, was achter de schermen iemand druk bezig om weer leven te krijgen rond de voetbalvelden. Hamburgerkoning Dave Schiphorst tovert het voormalig clubgebouw en hoofdveld om tot een teambuilding- workshop- en vergaderruimte.